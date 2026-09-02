Hamirpur News: तीन दिन बाद चेकडैम की झाड़ियों में फंसा मिला बेटी का शव

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पुरैनी निवासी साधुराम यादव की छह बेटियां और एक बेटा हैं। प्रांसी सबसे छोटी थी। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए पड़ोरा लेने वह रविवार शाम करीब 4:30 बजे पुरैनी और उधरहंका के बीच स्थित खेतों की ओर गई थी। नाले में पानी तेज होने के कारण घरवालों ने उसे जाने से मना किया था लेकिन वह नहीं मानी। लौटते समय गांव से करीब 400 मीटर दूर रपटे पर पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गई। मौके पर मौजूद राघवेंद्र और दीना ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके।पुलिस व एसडीआरएफ की टीम दिन-रात खोजती रहीघटना के बाद से दिन-रात जलालपुर प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार पुलिस टीम के साथ तलाश में जुटे रहे। थाना पुलिस के साथ स्थानीय गोताखोर, पीएसी की फ्लड टीम और एसडीआरएफ भी नाले में खोजबीन करती रही। पानी के बहाव की दिशा में चेकडैम तक तलाश कराई गई।जहां नाव रुकी, वहां से पैदल जाना पड़ाघटना स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर पहला चेकडैम है। उसके आगे पानी की स्थिति ऐसी थी कि नाव नहीं जा पा रही थी। माना जा रहा है कि बहाव में प्रांसी पहले चेकडैम को पार कर आगे निकल गई थी। इसके बाद करीब एक किलोमीटर दूर दूसरा चेकडैम है। वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों को पैदल जाकर तलाश करनी पड़ रही थी। शव झाड़ियों में फंसा होने के कारण नजर नहीं आ रहा था। पानी के बहाव के साथ शव आगे निकलकर झाड़ियों में अटक गया था।दुपट्टा और पड़ोरा का थैला पहले मिला थातलाश के दौरान उसका दुपट्टा और पड़ोरा रखने का थैला पहले ही मिल चुका था। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई थी। इसके बाद पुलिस और बचाव दल ने नाले के बहाव की दिशा में तलाश बढ़ाई और चेकडैम तक खोजबीन की।