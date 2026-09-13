Hamirpur News: सिपाही ने भाजपा नेता को दिखाया वर्दी का रौब, मोबाइल पटका
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:28 PM IST
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हमीरपुर। शहर के गौरा देवी मंदिर के पास शनिवार रात एक पुलिसकर्मी ने गरीब ई-रिक्शा चालक से अभद्रता की। आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंचे समाजसेवी भाजपा नेता बउआ ठाकुर ने विरोध किया। आरोप है कि सिपाही ने कथित तौर पर उनका मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। पार्टी के लिए भी अपशब्द बोले।
रात करीब 11 बजे ई-रिक्शा चालक विशाल सोनकर ने बउआ ठाकुर को रोककर मदद मांगी। आरोप है कि मौके पर मौजूद सिपाही बिना किराया दिए रिक्शा ले जाने का दबाव बना रहा था। चालक ने रिक्शे की बैटरी खत्म होने की बात कही। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। भाजपा नेता ने रिक्शा चालक से किए जा रहे दुर्व्यवहार का विरोध किया तो सिपाही भड़क गया। आरोप है कि उसने पार्टी का नाम लेते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। भाजपा नेता का कहना है कि जब घटना का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाला तो सिपाही ने मोबाइल छीनकर सड़क पर पटक दिया।
मामला बढ़ा तो आसपास के लोग भी जुट गए। बउआ ठाकुर पीड़ित रिक्शा चालक और स्थानीय लोगों के साथ कालपी चौराहा से पैदल मार्च करते हुए कोतवाली पहुंचे। वहां उन्होंने सिपाही के खिलाफ शिकायती पत्र देकर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी राम आसरे सरोज का कहना है कि सूचना प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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रात करीब 11 बजे ई-रिक्शा चालक विशाल सोनकर ने बउआ ठाकुर को रोककर मदद मांगी। आरोप है कि मौके पर मौजूद सिपाही बिना किराया दिए रिक्शा ले जाने का दबाव बना रहा था। चालक ने रिक्शे की बैटरी खत्म होने की बात कही। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। भाजपा नेता ने रिक्शा चालक से किए जा रहे दुर्व्यवहार का विरोध किया तो सिपाही भड़क गया। आरोप है कि उसने पार्टी का नाम लेते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। भाजपा नेता का कहना है कि जब घटना का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाला तो सिपाही ने मोबाइल छीनकर सड़क पर पटक दिया।
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मामला बढ़ा तो आसपास के लोग भी जुट गए। बउआ ठाकुर पीड़ित रिक्शा चालक और स्थानीय लोगों के साथ कालपी चौराहा से पैदल मार्च करते हुए कोतवाली पहुंचे। वहां उन्होंने सिपाही के खिलाफ शिकायती पत्र देकर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी राम आसरे सरोज का कहना है कि सूचना प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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