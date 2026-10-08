Hamirpur News: ऑनलाइन कार्य का किया बहिष्कार, छोड़े प्रशासनिक ग्रुप

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संघ के सदर तहसील अध्यक्ष वीजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि संघ शासन और राजस्व परिषद से लगातार अपनी मांगों पर अनुरोध कर रहा है। शासन स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 22 सितंबर से अतिरिक्त हल्कों के कार्य का बहिष्कार किया जा चुका है। तीन अक्तूबर को संपूर्ण समाधान दिवस का भी बहिष्कार कर सभी तहसीलों में धरना दिया गया। मौदहा तहसील अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल और तहसील मंत्री सत्यम अवस्थी ने बताया कि प्रमुख मांगों में 2000 ग्रेड पे, वेतन विसंगति दूर करना, डीपीसी और अंतरमंडलीय स्थानांतरण शामिल हैं।संघ के उपाध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने बताया कि 8 अक्तूबर को सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार होगा। 10 अक्तूबर को थाना दिवस पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा। 12 अक्तूबर को तहसील व जिला मुख्यालय पर रक्तदान शिविर आयोजित होगा। इसके बाद 14 अक्तूबर को बाइक रैली और 17 अक्तूबर को तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन होगा। 24 अक्तूबर को संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर तहसील सचिव अशोक कुमार, आदित्य द्विवेदी, चंद्रेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप यादव, अरविंद तिवारी, ऋषभ राठौर, वसुंधरा यादव आदि मौजूद रहे।