फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   BJP workers burned an effigy of Rahul Gandhi.

Hamirpur News: भाजपाइयों ने राहुल गांधी का पुतला जलाया

Tue, 13 Oct 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
BJP workers burned an effigy of Rahul Gandhi.
फोटो 12 एचएएमपी 24- राठ में राहुल गांधी का सांकेतिक पुतला दहन करते भाजपाई। संवाद
राठ। छात्राओं से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा महिला मोर्चा ने जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर व कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ आंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी का पुतला फूंका गया।
विज्ञापन

विधायक मनीषा अनुरागी ने कहा कि महिला अधिकारों की दुहाई देने वाली कांग्रेस अपने ही सांसद की करतूत पर चुप्पी साधे हैं। बेटी हूं लड़ सकती हूं कहने वालीं प्रियंका गांधी व महिला अधिकारों की कोरी बातें करने वाले राहुल गांधी मामले में क्यों नहीं बोल रहे। इस दाैरान भाजपाइयों ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का सांकेतिक पुतला जलाया। वहीं सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम को पद से हटाने की मांग की। यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, पूर्व विधायक डॉ. अंबेश कुमारी, भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉ आराधना राजपूत, महेंद्र शुक्ला, महेंद्र शर्मा, अमरजीत सिंह अरोरा, खुल्ले साहू आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed