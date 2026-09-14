Hamirpur News: गेस्ट हाउस पर कब्जे का प्रयास, प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्राम मकरांव निवासी सिद्धगोपाल सिंह ने शनिवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायत दी थी। उन्होंने अपना ओंकार सिंह स्टेट रिजॉर्ट गेस्ट हाउस मराठीपुरा निवासी आशीष कुमार गोस्वामी को 2 लाख रुपये वार्षिक किराये पर दिया था। किराएदार आशीष पर अनैतिक गतिविधियां चलाने और किराया व बिजली बिल न देने का आरोप है। गेस्ट हाउस खाली करने को कहने पर विवाद शुरू हुआ। बीते 27 अगस्त की सुबह आशीष अपने भाई अभिषेक कुमार गोस्वामी, फूल सिंह खंगार और कुछ अज्ञात साथियों के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे। आरोपियों ने मैनेजर बाबूराम को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए, मुख्य गेट पर ताला लगाया और एक प्रिंटर भी चोरी कर लिया। घटना के बाद पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दी गई।सिद्धगोपाल सिंह ने बताया कि आशीष कुमार गोस्वामी ने गेस्ट हाउस में अनैतिक गतिविधियां चलाईं। वह समय पर वार्षिक किराया 2 लाख रुपये और बिजली बिल भी नहीं दे रहा था। जब सिद्धगोपाल सिंह ने गेस्ट हाउस खाली करने को कहा तो विवाद बढ़ गया। उन्होंने अपनी लिखित शिकायत में पूरी घटना का विवरण दिया।कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आशीष कुमार गोस्वामी, अभिषेक कुमार गोस्वामी और फूल सिंह खंगार नामजद आरोपी हैं। कुछ अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।