Hamirpur News: सीज खड़े ट्रक में घुसी एंबुलेंस, चालक की मौत

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सुबह करीब पांच बजे मौदहा की तरफ से मरीज छोड़कर कानपुर की तरफ लौट रही प्राइवेट एंबुलेंस बेकाबू होकर दूसरी तरफ खड़े सीज ट्रक में टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एंबुलेंस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक की पहचान नागेश (22) पुत्र शिवसागर लाल निवासी सिकंदरा कानपुर देहात के रूप में हुई है। फैक्टरी एरिया चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चौकी इंचार्ज अंकित बैसला ने बताया कि सीज ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। मामले की जांच कराई जा रही है।