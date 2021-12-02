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हमीरपुर। जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। नोडल अधिकारी राजीव कुमार द्वितीय व सचिव वंदना अग्रवाल ने लंबित व प्री-लिटिगेशन मामलों का सुलह-समझौते से निस्तारण कराने पर जोर दिया। उन्होंने विभागों को चिह्नित मामलों में पक्षकारों को समय से नोटिस व सम्मन तामील कराने के निर्देश दिए। एएसपी ने शत-प्रतिशत तामीली, एसडीएम ने राजस्व मामलों में सहयोग, एलडीएम ने बैंक ऋण मामलों में समझौते व बीएसएनएल ने बिल मामलों में छूट का आश्वासन दिया।