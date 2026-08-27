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Hamirpur News: बारिश से मौदहा क्षेत्र में 55 कच्चे मकान धराशायी

Thu, 27 Aug 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:33 PM IST
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55 mud houses collapse in Maudaha region due to rain.
फोटो27एचएएमपी 39- ग्राम उपरी में गिरे मकान का मलबा दिखाती महिला। संवाद
मौदहा (हमीरपुर)। तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बारिश के चलते एक दर्जन से अधिक गांवों में अब तक 55 कच्चे मकान धराशायी हो चुके हैं। मकान गिरने से कई परिवारों के सामने सिर छिपाने का संकट खड़ा हो गया है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है।
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क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर दिखाई देने लगा है। एक ओर बाढ़ जैसा नजारा है तो दूसरी ओर गांव में कच्चे मकान भरभराकर गिर रहे हैं। इस वजह से गांव क्षेत्र के लोगों में दहशत भी है। तहसीलदार महेंद्र गुप्ता के मुताबिक लगातार बारिश के कारण अलग-अलग गांवों में कच्चे मकान गिरने की सूचना मिली है। छानी में पांच, खड़ेही लोधन में तीन, सिचौली में तीन, हुसैना में पांच, नायकपुरवा में चार, भभौरा में एक, करहिया में दो और निवादा में दो मकान शामिल हैं। इसके अलावा इमिलिया, जल्ला और महेरा में भी एक-एक मकान गिरा है। अन्य प्रभावित गांवों से भी रिपोर्ट जुटाई जा रही है।
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राजस्व कर्मी कर रहे सर्वे: उपजिलाधिकारी करनवीर सिंह ने बताया कि बारिश से मकान गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व कर्मियों को सर्वे के लिए लगाया गया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पात्र परिवारों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। प्रशासन की टीमें प्रभावित गांवों में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

फोटो27एचएएमपी 39- ग्राम उपरी में गिरे मकान का मलबा दिखाती महिला। संवाद

फोटो27एचएएमपी 39- ग्राम उपरी में गिरे मकान का मलबा दिखाती महिला। संवाद

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