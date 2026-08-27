Hamirpur News: बारिश से मौदहा क्षेत्र में 55 कच्चे मकान धराशायी

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क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर दिखाई देने लगा है। एक ओर बाढ़ जैसा नजारा है तो दूसरी ओर गांव में कच्चे मकान भरभराकर गिर रहे हैं। इस वजह से गांव क्षेत्र के लोगों में दहशत भी है। तहसीलदार महेंद्र गुप्ता के मुताबिक लगातार बारिश के कारण अलग-अलग गांवों में कच्चे मकान गिरने की सूचना मिली है। छानी में पांच, खड़ेही लोधन में तीन, सिचौली में तीन, हुसैना में पांच, नायकपुरवा में चार, भभौरा में एक, करहिया में दो और निवादा में दो मकान शामिल हैं। इसके अलावा इमिलिया, जल्ला और महेरा में भी एक-एक मकान गिरा है। अन्य प्रभावित गांवों से भी रिपोर्ट जुटाई जा रही है।राजस्व कर्मी कर रहे सर्वे: उपजिलाधिकारी करनवीर सिंह ने बताया कि बारिश से मकान गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व कर्मियों को सर्वे के लिए लगाया गया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पात्र परिवारों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। प्रशासन की टीमें प्रभावित गांवों में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।