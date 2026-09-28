Hamirpur News: बारिश से 23 ट्रांसफार्मर जले

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सुमेरपुर क्षेत्र के पत्योरा गांव निवासी रज्जन पांडे, श्याम सिंह आदि ने बताया कि बीते तीन दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। इससे पेयजल सहित अन्य संकट पैदा हो गए हैं। इस लाइन से करीब पांच गांव की 15 हजार से अधिक की आबादी प्रभावित है।सरीला क्षेत्र के धौहल बुजुर्ग के पूर्व प्रधान रविंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बारिश का असर खेतों के साथ गांवों पर भी पड़ा है। कई जगह रपटों पर पानी बहने से आवागमन प्रभावित है। बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित है। पत्योरा लाइनमैन निसार बाबू ने बताया कि यह लाइन खेतों से होकर गुजरी है। लगातार बारिश के चलते फाॅल्ट नहीं मिल सका। रविवार को फाॅल्ट ढूंढकर ठीक कराया गया है। शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।बारिश से कुल 23 ट्रांसफार्मर जल गए हैं। इनमें 100 केवीए के पांच ट्रांसफार्मरों को भेजा गया है। करीब 14 ट्रांसफार्मर नलकूपों के हैं। शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किए जा रहा है। - ज्ञानचंद्र यादव, अधीक्षण अभियंता विद्युत