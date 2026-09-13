Gonda News: ससुराल गए युवक की संदिग्ध हालात में मौत

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परसपुर के बिहुरी गोसांई पुरवा निवासी वासुदेव ने बताया कि 12 वर्ष पहले उनके बेटे सुशील (35) की शादी गुरसड़ी गांव में हुई थी। उसके बेटी पीहू और बेटा प्रियांश हैं। कई महीनों से सुशील की पत्नी मायके में रह रही थी। ससुराल वाले विदाई नहीं कर रहे थे। सुशील शनिवार को पत्नी को विदा कराने गुरसड़ी गया था। वहां पत्नी व मायके वालों ने उसे भगा दिया। दोबारा आने पर हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी। आरोप है कि बाद में उसे खाने में जहरीला पदार्थ दे दिया गया। भोजन के बाद हालत बिगड़ी और उल्टियां होने लगीं। पत्नी ने फोन कर परिजनों को बुलाया। परिजन पहुंचे तो सुशील मृत मिला। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। (संवाद)

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करनैलगंज। क्षेत्र के गुरसड़ी गांव में ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता ने पत्नी समेत ससुराल वालों पर भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।