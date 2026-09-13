Gonda News: नाले में गिरी तेज रफ्तार पिकअप, चालक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 13 Sep 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
झंझरी/गोंडा। शहर में जेल रोड स्थित शहीद राजेंद्रनाथ लाहिड़ी समाधि स्थल के पास शनिवार रात तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में पिकअप चालक शिवकुमार पांडेय (35) निवासी बंगहरहवा परेड सरकार की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, शनिवार रात नौ बजे पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को नाले से निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)
विज्ञापन