Gonda News: रेक्सड़िया में कड़ा पहरा, चप्पे-चप्पे पर पुलिस

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चंद्रशेखर आजाद के आने की सूचना पर उनके समर्थक भी आसपास जुटने लगे। कई समर्थक नीला गमछा डाले नजर आए। इससे पुलिस ने सतर्कता और बढ़ा दी। एएसपी (पश्चिमी) राधेश्याम राय ने मृतक के घर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसओ परसपुर लगातार क्षेत्र में गश्त करते रहे। बाद में चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में रोके जाने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली। (संवाद)गोंडा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कौंसिल ने विनोद कुमार साहनी की हत्या की निंदा करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। जिला मंत्री ईश्वर शरण ने कहा कि परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा, सरकारी नौकरी और आजीवन सुरक्षा दी जाए। वहीं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शेष चौरसिया समेत अन्य लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान अनमोल पांडेय, चंद्रिका पासवान, लल्लन चौरसिया आदि मौजूद रहे। (संवाद)