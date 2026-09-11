Gonda News: पापा को जगाओ, बहुत देर हो गई...

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घर के अंदर बेटी विजयलक्ष्मी बार-बार कह रही है- “पापा को जगाओ... इतनी देर हो गई, अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे।” यह कहते-कहते वह बेसुध हो जा रही है। पास बैठीं महिलाएं उसे संभालने की कोशिश कर रही हैं। पत्नी ऊषा भी बदहवास हैं। महिलाएं उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर संभाल रही हैं।इसी बीच पड़ोसी गांवों से पहुंचे लोग विनोद के बेटे राजा और उनके भाई से घटना की जानकारी लेने लगते हैं। भाई बताते हैं कि रात में ही करनैलगंज के भाजपा विधायक अजय सिंह घर पहुंचे थे। उनके साथ अधिकारी भी थे। परिवार से बातचीत हुई है और कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। (संवाद)