Gonda News: मगरमच्छ के हमले में बचा ग्रामीण

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तरबगंज। बाढ़ प्रभावित परास पट्टी मझवार के माझा में मंगलवार शाम मगरमच्छ के हमले में एक ग्रामीण बच गया। जलभराव के बीच लाली यादव (38) भैंस लेकर घर लौट रहे थे। तभी मगरमच्छ ने उनके दोनों पैर दबोच लिए और पानी में खींचने लगा। लाली ने भैंस की पूंछ पकड़कर शोर मचाया। इस पर नाव सवार बगेहा, रामलव, बाबूलाल और बब्बन ने मगरमच्छ को लाठी-डंडे मारकर उनकी जान बचाई। घायल लाली को सीएचसी पहुंचाया गया। तरबगंज के भाजपा विधायक प्रेम नरायन पांडेय और एसडीएम प्रदीप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। (संवाद)