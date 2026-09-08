Gonda News: सेल्फी लेते समय नदी में गिरा छात्र, तलाश जारी

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नवाबगंज के काजीपुर निवासी मोहम्मद अजमत का 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इब्राहिम उर्फ कैफ सादुल्लाह नगर स्थित अपने ननिहाल में रहकर हाजी स्माइल इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा है। मंगलवार को वह अपनी मौसी के बेटे जियान के साथ अमघटी घाट के समीप स्थित मजार पर गया था। इसके बाद बिसुही नदी के तट पर दोनों सेल्फी लेने लगे। जियान तो घाट के पास खड़ा रहा, लेकिन कैफ नदी में उतरकर सेल्फी लेने लगा। तभी पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। जियान के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम छात्र की तलाश कर रही थी। अंधेरा होने के कारण अब बुधवार सुबह दोबारा टीम लगाई जाएगी।

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मछली बाजार। मनकापुर में अमघटी घाट के पास मंगलवार दोपहर मौसेरे भाई के साथ सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से 12वीं का छात्र बिसुही नदी में गिर गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में छात्र की तलाश शुरू की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उसका कुछ पता नहीं चल सका।