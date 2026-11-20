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कुंदुरखा निवासी अखिलेश उर्फ पिंटू ने पुलिस को बताया कि उनके पिता शिव प्रसाद मौर्य (50) ने गांव के तालाब में सिंघाड़ा लगाया था। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे वह सिंघाड़ा तोड़ने के लिए घर से तालाब गए थे। शाम तक नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान तालाब के पीछे उनकी नाव भी नहीं मिली। विज्ञापन





थानाध्यक्ष गौरव सिंह तोमर ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से तालाब में तलाश कराई जा रही है। एसडीआरएफ टीम की मांग की गई है। टीम के पहुंचने पर शुक्रवार सुबह गोताखोरों को तालाब में उतारकर तलाश कराई जाएगी। कुंदुरखा निवासी अखिलेश उर्फ पिंटू ने पुलिस को बताया कि उनके पिता शिव प्रसाद मौर्य (50) ने गांव के तालाब में सिंघाड़ा लगाया था। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे वह सिंघाड़ा तोड़ने के लिए घर से तालाब गए थे। शाम तक नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान तालाब के पीछे उनकी नाव भी नहीं मिली।थानाध्यक्ष गौरव सिंह तोमर ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से तालाब में तलाश कराई जा रही है। एसडीआरएफ टीम की मांग की गई है। टीम के पहुंचने पर शुक्रवार सुबह गोताखोरों को तालाब में उतारकर तलाश कराई जाएगी।

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मोतीगंज। कुंदुरखा गांव के मुरावनपुरवा में बृहस्पतिवार को सिंघाड़ा तोड़ने गए किसान की तालाब में डूबने की आशंका जताई जा रही है। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। तालाब किनारे उनकी पैंट पेड़ पर टंगी मिली, जबकि गमछा पानी में उतराता मिला। पुलिस और ग्रामीण तालाब में उनकी तलाश कर रहे हैं।