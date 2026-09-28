Gonda News: तालाब में डूबने से दो लड़कियों की मौत

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जालेपुर निवासी दिखुशी भारती की पुत्री इंद्रावती (14) सोमवार को गांव के ही चिद्दू भारती की पुत्री गुड्डी उर्फ गुड़िया (11) के साथ बाग में बकरी चराने गई थी। बाग के पास ही तालाब है। दोनों तालाब में नहाने लगीं। इसी दौरान इंद्रावती गहरे पानी में चली गई। उसे डूबते देख गुड़िया ने बचाने का प्रयास किया। इस पर वह भी डूब गई। ग्रामीणों ने दोनों को तालाब से निकाला लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।हादसे के दौरान ही गांव के हरिप्रसाद का 10 वर्षीय पुत्र ओम भी फिसलकर तालाब में गिर गया। ग्रामीणों ने उसे तत्काल बाहर निकाल लिया। उसे सीएचसी बभनजोत में भर्ती कराया गया। अब उसकी हालत सामान्य है।इंद्रावती सात भाई-बहनों में छठे नंबर की थी। वह कक्षा 10 की छात्रा थी। गुड़िया नौ भाई-बहनों में सबसे छोटी बेटी थी और आठवीं पास थी। दोनों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एसडीएम मनकापुर उदित पवार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। राजस्व और पुलिस टीम मौके पर है। रिपोर्ट मांगी गई है। थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजे हैं। सीओ मनकापुर उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि तालाब में नहाते समय दोनों लड़कियों की डूबने से मौत हुई है।