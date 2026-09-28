Gonda News: स्कूलों में घुटनों तक पानी, दूसरे विद्यालयों में पढ़ाएंगे शिक्षक

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हलधरमऊ के कंपोजिट विद्यालय नहवा परसौरा, रेरुवा, धोबहाराय, उच्च प्राथमिक विद्यालय परसा गोंड़री, प्राथमिक विद्यालय पहाड़ापुर प्रथम और कोचा कासिमपुर प्रथम की चारदीवारी व शौचालय क्षतिग्रस्त हुए हैं। बीईओ सीमा पांडेय ने बताया कि नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है और खतरे वाले स्थानों पर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं।माधोपुर क्षेत्र में कटुवानाला, बसई चितई, चांईपुरवा और भरथा इटहिया के स्कूलों की चहारदीवारी पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हुई है। टेढ़ी गांव में कूड़ाघर का टिनशेड भी तेज हवा में उड़ गया। रुपईडीह के कंपोजिट विद्यालय भटपुरवा और प्राथमिक विद्यालय कौड़िया द्वितीय में पेड़ गिरने से चारदीवारी, शौचालय, हैंडपंप व पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हुई है। इटियाथोक के ज्वालापुरवा, उजारपुरवा और बेंदुली प्राथमिक विद्यालयों के परिसर सोमवार को भी पानी से घिरे रहे। बीईओ गीतांजलि ने प्रभावित विद्यालयों से क्षति की रिपोर्ट मांगी है।खरगूपुर में खेतों में पानी भरने से धान की फसल जलमग्न है। रामकुमार, पंकज, गोविंद के अनुसार अधिक पानी से फसल को नुकसान की आशंका है। पसका क्षेत्र के त्योरासी में केले और मक्के की फसल भी प्रभावित हुई है। कटरा बाजार, दुबहा बाजार, मनकापुर, मोतीगंज, वजीरगंज, तरबगंज, बेलसर, उमरी बेगमगंज और नवाबगंज समेत कई क्षेत्रों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है।मनकापुर। ज्ञानीपुर रामप्रसाद गांव में रविवार रात नीम का पेड़ करीमउल्ला के मकान पर गिर गया। मकान क्षतिग्रस्त होने पर राजस्व टीम ने नुकसान का आकलन किया। तहसीलदार पीपी गिरि ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।करनैलगंज। कांग्रेस नेता त्रिलोकी नाथ तिवारी समेत अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बारिश और आंधी से फसलों को हुए नुकसान के एवज में 84 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है।