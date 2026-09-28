Gonda News: कॅरिअर की राह में कौशल और आत्मनिर्भरता जरूरी

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मुख्य वक्ता कॅरिअर कोच एवं उद्यमी नीमिषा गोयल ने कहा कि देश के विकास के लिए युवाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उन्होंने कॉमर्स के क्षेत्र में कॅरिअर की संभावनाओं और कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी देते हुए सफलता के लिए जरूरी रणनीति बताईं। विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर उसके अनुरूप कौशल विकसित करने और बदलते रोजगार बाजार के अनुसार खुद को तैयार करने की सलाह दी।प्रभारी प्राचार्य प्रो. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, लगन और धैर्य जरूरी है। एसबीआई के प्रतिनिधि ने बैंकिंग क्षेत्र की कार्यप्रणाली, रोजगार के अवसर और वित्तीय प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी दी।डॉ. माला सिंह, डॉ. शैलजा सिंह, डॉ. रेखा शर्मा, डॉ. स्मृति शिशिर, डॉ. शिशिर त्रिपाठी, प्रो. अरविंद कुमार शर्मा आदि शिक्षक मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से संवाद कर कॅरिअर से जुड़े सवालों के जवाब प्राप्त किए।