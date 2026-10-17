फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   The enrollment records of 42,000 students could not be reconciled

Gonda News: 42 हजार विद्यार्थियों के नामांकन का नहीं हो सका मिलान

Sat, 17 Oct 2026 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
The enrollment records of 42,000 students could not be reconciled
गोंडा। जिले के माध्यमिक विद्यालयों में 42 हजार विद्यार्थियों के नामांकन का मिलान नहीं हो सका है। वहीं, प्रशस्त एप का प्रशिक्षण भी 52 फीसदी शिक्षक पूरा नहीं कर सके हैं। शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र ने प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों के साथ बैठक कर कमियों पर जवाब मांगा। उन्होंने लंबित कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित बैठक में डीआईओएस ने यू-डायस प्लस और यूपी बोर्ड के पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में अंतर दूर करने को कहा। साथ ही प्रशस्त एप पर निर्धारित 10 संवेदीकरण वीडियो देखकर प्रशिक्षण पूरा करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

जिले के 514 माध्यमिक विद्यालयों में से 306 में ही शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति नियमित दर्ज हो रही है। हालांकि, बीते चार दिनों से जिले की रैंकिंग 13वें स्थान पर बनी हुई है। डीआईओएस ने सभी विद्यालयों को यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रतिदिन शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को कहा। बैठक में ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने और गतिविधियां पूरी करने की समीक्षा भी की गई। मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर निर्धारित कोर्स 98 फीसदी पूरा होने की जानकारी दी गई। शेष कोर्स जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होने की सूचना देने और संबंधित कार्रवाई पूरी करने को कहा गया। बैठक में करीब 150 विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed