Gonda News: छुट्टी के बाद स्कूल में बंद रह गया छह साल का बच्चा

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मामले की जानकारी मिलते ही प्रधानाध्यापक विपिन मिश्र विद्यालय पहुंचे और कक्षा का ताला खुलवाकर बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि वह विभागीय कार्य से बीआरसी गए थे। छुट्टी होने पर सहायक अध्यापक और रसोइया ने मिलकर विद्यालय में ताला लगाया था। उन्होंने बताया कि शुभम का अभी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है। कक्षा एक में उसके प्रवेश की प्रक्रिया चल रही थी। विद्यालय बंद होने के समय शुभम कक्षा में सो रहा था और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी।प्रधानाध्यापक के अनुसार, बच्चे के कक्षा में बंद होने की जानकारी मिलने के करीब पांच मिनट के भीतर उसे बाहर निकालकर परिजनों को सौंप दिया गया।घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मोतीगंज थानाध्यक्ष तेज नारायण गुप्ता ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहोबा चौकी प्रभारी सुधीर यादव को मौके पर भेजा। मंगलवार को चौकी प्रभारी ने विद्यालय पहुंचकर घटना की जानकारी ली और बच्चे की मां मीरा से बातचीत की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि बच्चा गलती से कक्षा में सो गया था। वह मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं।बीईओ मनकापुर हर्षित पांडेय ने बताया कि मामले में संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।