Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Rs 10 lakh swindled under the pretext of providing a job; accused arrested

Gonda News: नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 11:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Rs 10 lakh swindled under the pretext of providing a job; accused arrested
झंझरी। मेडिकल कॉलेज में दंपती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपये ठगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी आजमगढ़ जिले के थाना कंधरापुर के ग्राम आजमपुर निवासी अभिषेक दूबे को नगर कोतवाली पुलिस ने लाेलपुर पुल से गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन

शहर के गायत्रीपुरम निवासी अजीत सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आजमगढ़ के अभिषेक दुबे ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में डार्क रूम सहायक के पद पर और पत्नी को भी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके बदले 10 लाख रुपये मांगे। झांसे में आकर अजीत ने 25 नवंबर 2024 से 20 मई 2025 के बीच अलग-अलग किस्तों में ऑनलाइन 4,58,800 रुपये दिए और शेष रकम नकद दी। इसके बाद आरोपी ने उन्हें नियुक्ति पत्र थमा दिया। अजीत जब नियुक्ति पत्र लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो ठगी का पता चला। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विज्ञापन

सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को वांछित आरोपी अभिषेक दुबे को उपनिरीक्षक शुभांशु पाठक की टीम ने पकड़ा है। उससे पूछताछ की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed