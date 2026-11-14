Gonda News: नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

शहर के गायत्रीपुरम निवासी अजीत सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आजमगढ़ के अभिषेक दुबे ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में डार्क रूम सहायक के पद पर और पत्नी को भी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके बदले 10 लाख रुपये मांगे। झांसे में आकर अजीत ने 25 नवंबर 2024 से 20 मई 2025 के बीच अलग-अलग किस्तों में ऑनलाइन 4,58,800 रुपये दिए और शेष रकम नकद दी। इसके बाद आरोपी ने उन्हें नियुक्ति पत्र थमा दिया। अजीत जब नियुक्ति पत्र लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो ठगी का पता चला। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को वांछित आरोपी अभिषेक दुबे को उपनिरीक्षक शुभांशु पाठक की टीम ने पकड़ा है। उससे पूछताछ की जा रही है।