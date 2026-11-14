Gonda News: डूबते सूर्य को आज अर्घ्य देंगी व्रती महिलाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खरना के लिए सुबह से ही घरों में साफ-सफाई और प्रसाद बनाने की तैयारियां चलती रहीं। व्रती महिलाओं ने मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ की खीर और रोटी तैयार की। शाम को छठी मैया को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद व्रती महिलाएं छठ पूजा के समापन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगी।रविवार शाम व्रती महिलाएं पारंपरिक तरीके से बांस के सूप में फल और पूजन सामग्री सजाकर जलाशयों में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की मंगलकामना करेंगी। सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होगा। घरों से लेकर घाटों तक छठ के पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। युवा और परिवार के अन्य सदस्य भी घाटों की व्यवस्था में जुटे हैं।छठ पूजा के लिए बाजार में फल और कंद-मूल के दाम बढ़े हुए हैं। बड़गांव बाजार में ईख 10 से 20 रुपये प्रति पीस, केला 50 से 60 रुपये दर्जन और सेब 100 से 120 रुपये किलो बिक रहा है। अनार का भाव करीब 150 रुपये किलो रहा। अदरक, हल्दी और अरबी 160 से 200 रुपये किलो तक बिके।करनैलगंज। सरयू के कटरा घाट पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाट को बिजली की रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया है। पंडाल लगाकर छठी मैया की आराधना और भजन-कीर्तन की व्यवस्था की गई है। रविवार शाम और सोमवार सुबह अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना है। सुरक्षा के मद्देनजर नदी में बैरिकेडिंग कराई गई है, ताकि श्रद्धालु गहरे पानी की ओर न जा सकें।