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Gonda News: खंभा टूटने से एक लाख आबादी की बिजली 11 घंटे गुल

Sat, 14 Nov 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:19 PM IST
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Power supply to a population of one lakh disrupted for 11 hours due to a broken pole
लौवावीरपुर में वाहन की टक्कर से झुका विद्युत पोल। स्रोत: विभाग 
वजीरगंज। 33 केवी मेन लाइन का खंभा टूटने से शनिवार को दो विद्युत उपकेंद्रों की आपूर्ति 11 घंटे ठप रही। सुबह 05:30 बजे गुल हुई बिजली शाम 04:45 बजे बहाल हो सकी। इससे रघुराजनगर टिकरी और मोहनपुर उपकेंद्रों से जुड़े 50 गांवों की आपूर्ति प्रभावित हुई।
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सीबीएन रोड पर लव्वावीरपुर के पास सुबह करीब 05:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से 33 केवी मेन लाइन का खंभा टूट गया। इससे दोनों उपकेंद्रों की आपूर्ति ठप हो गई। चंदहा, अजबनगर, देवीपुर, चरौआ, तिखड़िया, करदा, रसूलपुर, रमराईपुर, कोठा, टिकरी, बहदुरा, मधवापुर और रघुराजनगर समेत करीब 50 गांवों में बिजली संकट रहा।
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रघुराजनगर के शिवम गुप्ता, टिकरी के रघुवीर सिंह और बानेपुर के उमेश गुप्ता व बब्बू सिंह ने बताया कि बिजली न रहने से पेयजल और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर सके, वहीं आटा चक्कियां बंद रहने से लोगों को गेहूं पिसवाने में दिक्कत हुई।
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जेई अतुल कुमार सोनी ने बताया कि खंभा टूटने की सूचना पर टीम लगाकर मरम्मत कराई गई। शाम 04:45 बजे आपूर्ति बहाल हो गई। सुबह का समय होने से वाहन का पता नहीं चल सका। रघुराजनगर टिकरी उपकेंद्र के जेई शत्रोहन सिंह ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ नवाबगंज पुलिस को तहरीर दी है।
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