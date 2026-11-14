Gonda News: खंभा टूटने से एक लाख आबादी की बिजली 11 घंटे गुल
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
वजीरगंज। 33 केवी मेन लाइन का खंभा टूटने से शनिवार को दो विद्युत उपकेंद्रों की आपूर्ति 11 घंटे ठप रही। सुबह 05:30 बजे गुल हुई बिजली शाम 04:45 बजे बहाल हो सकी। इससे रघुराजनगर टिकरी और मोहनपुर उपकेंद्रों से जुड़े 50 गांवों की आपूर्ति प्रभावित हुई।
सीबीएन रोड पर लव्वावीरपुर के पास सुबह करीब 05:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से 33 केवी मेन लाइन का खंभा टूट गया। इससे दोनों उपकेंद्रों की आपूर्ति ठप हो गई। चंदहा, अजबनगर, देवीपुर, चरौआ, तिखड़िया, करदा, रसूलपुर, रमराईपुर, कोठा, टिकरी, बहदुरा, मधवापुर और रघुराजनगर समेत करीब 50 गांवों में बिजली संकट रहा।
रघुराजनगर के शिवम गुप्ता, टिकरी के रघुवीर सिंह और बानेपुर के उमेश गुप्ता व बब्बू सिंह ने बताया कि बिजली न रहने से पेयजल और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर सके, वहीं आटा चक्कियां बंद रहने से लोगों को गेहूं पिसवाने में दिक्कत हुई।
विज्ञापन
जेई अतुल कुमार सोनी ने बताया कि खंभा टूटने की सूचना पर टीम लगाकर मरम्मत कराई गई। शाम 04:45 बजे आपूर्ति बहाल हो गई। सुबह का समय होने से वाहन का पता नहीं चल सका। रघुराजनगर टिकरी उपकेंद्र के जेई शत्रोहन सिंह ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ नवाबगंज पुलिस को तहरीर दी है।
विज्ञापन
सीबीएन रोड पर लव्वावीरपुर के पास सुबह करीब 05:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से 33 केवी मेन लाइन का खंभा टूट गया। इससे दोनों उपकेंद्रों की आपूर्ति ठप हो गई। चंदहा, अजबनगर, देवीपुर, चरौआ, तिखड़िया, करदा, रसूलपुर, रमराईपुर, कोठा, टिकरी, बहदुरा, मधवापुर और रघुराजनगर समेत करीब 50 गांवों में बिजली संकट रहा।
विज्ञापन
रघुराजनगर के शिवम गुप्ता, टिकरी के रघुवीर सिंह और बानेपुर के उमेश गुप्ता व बब्बू सिंह ने बताया कि बिजली न रहने से पेयजल और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर सके, वहीं आटा चक्कियां बंद रहने से लोगों को गेहूं पिसवाने में दिक्कत हुई।
विज्ञापन
जेई अतुल कुमार सोनी ने बताया कि खंभा टूटने की सूचना पर टीम लगाकर मरम्मत कराई गई। शाम 04:45 बजे आपूर्ति बहाल हो गई। सुबह का समय होने से वाहन का पता नहीं चल सका। रघुराजनगर टिकरी उपकेंद्र के जेई शत्रोहन सिंह ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ नवाबगंज पुलिस को तहरीर दी है।