Gonda News: खंभा टूटने से एक लाख आबादी की बिजली 11 घंटे गुल

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सीबीएन रोड पर लव्वावीरपुर के पास सुबह करीब 05:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से 33 केवी मेन लाइन का खंभा टूट गया। इससे दोनों उपकेंद्रों की आपूर्ति ठप हो गई। चंदहा, अजबनगर, देवीपुर, चरौआ, तिखड़िया, करदा, रसूलपुर, रमराईपुर, कोठा, टिकरी, बहदुरा, मधवापुर और रघुराजनगर समेत करीब 50 गांवों में बिजली संकट रहा।रघुराजनगर के शिवम गुप्ता, टिकरी के रघुवीर सिंह और बानेपुर के उमेश गुप्ता व बब्बू सिंह ने बताया कि बिजली न रहने से पेयजल और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर सके, वहीं आटा चक्कियां बंद रहने से लोगों को गेहूं पिसवाने में दिक्कत हुई।जेई अतुल कुमार सोनी ने बताया कि खंभा टूटने की सूचना पर टीम लगाकर मरम्मत कराई गई। शाम 04:45 बजे आपूर्ति बहाल हो गई। सुबह का समय होने से वाहन का पता नहीं चल सका। रघुराजनगर टिकरी उपकेंद्र के जेई शत्रोहन सिंह ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ नवाबगंज पुलिस को तहरीर दी है।