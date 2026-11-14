Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Mason injured in attack dies

Gonda News: हमले में घायल राजमिस्त्री की मौत

Sat, 14 Nov 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Mason injured in attack dies
करनैलगंज। पुरानी रंजिश में लाठी-डंडों से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल राजमिस्त्री शिवशंकर (35) निवासी चकरौत हरदयाल पुरवा की लखनऊ में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। पुलिस ने तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है।
विज्ञापन


मामला कोतवाली क्षेत्र के चकरौत स्थित हरदयाल पुरवा का है। बीते नौ नवंबर की रात पड़ोसियों से विवाद के बाद मारपीट हुई थी। मृतक शिवशंकर की पत्नी पूजा ने बताया कि बीते नौ नवंबर की रात पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी सुखराम, उसके बेटे सूरज व चंदन और पत्नी ने दरवाजे पर पहुंचकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध पर आरोपियों ने उनके पति शिवशंकर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही बेहोश हो गए थे। ग्रामीणों के बीच-बचाव पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मुख्य आरोपी सुखराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सीओ आनंद राय ने बताया कि पहले से दर्ज जानलेवा हमले की रिपोर्ट में हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। वांछित तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed