Gonda News: स्ट्रेचर न मिला तो चादर का सहारा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 28 Sep 2026 11:27 PM IST
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मंगुरा बाजार निवासी राम अछैवर को दो दिन से बुखार है। पड़ोसी रामू तिवारी व परिवार के लोग रविवार रात करीब तीन बजे उन्हें लेकर मेडिकल काॅलेज पहुंचे। स्ट्रेचर नहीं मिला तो चादर में ही गठरी की तरह उन्हें उठाकर इमरजेंसी में ले गए। पूर्व में भी मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर न मिलने का मामला सामने आ चुका है। प्रशासन के निर्देश पर फिर कुछ दिन के लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर बाहर रखी गई। इसके बाद फिर अव्यवस्था के हालात बन गए हैं।
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