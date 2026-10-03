Gonda News: लूट की सूचना झूठी निकली, उपलों के ढेर में मिले गहने
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:22 PM IST
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बालपुर/गोंडा। महिला को बंधक बनाकर घर में लूट की सूचना पुलिस की जांच में फर्जी निकली। पुलिस के अनुसार महिला ने ही नकदी और जेवर घर में उपलों के ढेर में छिपाकर यूपी 112 पर लूट की सूचना दी थी। पुलिस ने मौके से 20 हजार रुपये और जेवर बरामद कर लिए।
सीओ करनैलगंज आनंद राय के अनुसार शनिवार सुबह 05:13 बजे बालपुर हजारी के अहिरन पुरवा निवासी रोशनी ने सूचना दी कि बदमाशों ने उसके हाथ-पैर बांधकर घर में लूट की है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन के साथ महिला व परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। महिला के बताए घटनाक्रम में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने दोबारा पूछताछ की। सीओ के मुताबिक पूछताछ में रोशनी ने बताया कि लूट नहीं हुई थी।उसने ही नकदी व जेवर छिपाए थे। पुलिस ने घर के अंदर उपलों के ढेर से नकदी व जेवर बरामद किए। बरामद सामान रोशनी के जेठ काली प्रसाद यादव और पति सोनू यादव के सुपुर्द कर दिया गया।
ये कहानी बढ़ी थी
रोशनी ने पुलिस को बताया था कि शुक्रवार रात एक बजे वह कमरे में मोबाइल चला रही थी। जेठानी के कमरे से आवाज आने पर वह बाहर निकली तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। हाथ बांधकर किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया और साड़ी के फंदे से छत के छल्ले में बांध दिया। इसके बाद नकदी व जेवर लेकर चले गए। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई। सीओ ने कहा कि असत्य या भ्रामक सूचना देने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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सीओ करनैलगंज आनंद राय के अनुसार शनिवार सुबह 05:13 बजे बालपुर हजारी के अहिरन पुरवा निवासी रोशनी ने सूचना दी कि बदमाशों ने उसके हाथ-पैर बांधकर घर में लूट की है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन के साथ महिला व परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। महिला के बताए घटनाक्रम में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने दोबारा पूछताछ की। सीओ के मुताबिक पूछताछ में रोशनी ने बताया कि लूट नहीं हुई थी।उसने ही नकदी व जेवर छिपाए थे। पुलिस ने घर के अंदर उपलों के ढेर से नकदी व जेवर बरामद किए। बरामद सामान रोशनी के जेठ काली प्रसाद यादव और पति सोनू यादव के सुपुर्द कर दिया गया।
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ये कहानी बढ़ी थी
रोशनी ने पुलिस को बताया था कि शुक्रवार रात एक बजे वह कमरे में मोबाइल चला रही थी। जेठानी के कमरे से आवाज आने पर वह बाहर निकली तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। हाथ बांधकर किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया और साड़ी के फंदे से छत के छल्ले में बांध दिया। इसके बाद नकदी व जेवर लेकर चले गए। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई। सीओ ने कहा कि असत्य या भ्रामक सूचना देने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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