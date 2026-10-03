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Gonda News: निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

Sat, 03 Oct 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:20 PM IST
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Questions raised about the Election Commission's functioning
अ​भियान की जानकारी देते पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, साथ में जिलाध्यक्ष व अन्य। स्रोत: संगठन
गोंडा। इंडिया गठबंधन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर आठ अक्तूबर तक लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाने की घोषणा की है। शुक्रवार को सपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में गठबंधन नेताओं ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी आपत्तियां और आरोप सामने रखे।
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पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की मांग की। सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन ने कहा कि गठबंधन इस मुद्दे को लेकर जिले में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ मार्च समेत विभिन्न कार्यक्रम करेगा। पूर्व विधायक बैजनाथ दूबे ने आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला ने महिला मतदाताओं से जुड़े मुद्दे उठाए। पूर्व विधान परिषद सदस्य रणविजय सिंह और संजय विद्यार्थी ने भी विचार रखे। इस मौके पर सरफराज हुसैन, विजय कुमार सिंह टिंटू, विनोद श्रीवास्तव, दिग्विजय सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।
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मनकापुर में आज पीडीए सम्मेलन
सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन ने बताया कि रविवार को मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल शामिल होंगे।
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