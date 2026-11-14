Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Hanuman is an exemplar not only of strength, but also of humility and devotion

Gonda News: बल ही नहीं, विनम्रता और भक्ति की भी मिसाल हैं हनुमान

Sat, 14 Nov 2026 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Hanuman is an exemplar not only of strength, but also of humility and devotion
51 कुंडीय महायज्ञ में दी गईं विशेष आहुतियां
गोंडा। श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार की ओर से आयोजित श्री हनुमंत कथा एवं महायज्ञ का शुभारंभ शुक्रवार को श्रद्धा के साथ हुआ। बहराइच रोड स्थित एक लॉन में कथा के प्रथम दिन प्रवाचक विजय कौशल महाराज ने भगवान हनुमान के चरित्र और प्रभु श्रीराम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का वर्णन किया।
विज्ञापन

विजय कौशल ने कहा कि हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं, बल्कि विनम्रता, बुद्धिमत्ता, सेवा और निष्काम भक्ति की भी मिसाल हैं। विजय कौशल ने माता सीता की खोज में समुद्र लांघकर लंका पहुंचने, अशोक वाटिका में उन्हें प्रभु श्रीराम का संदेश देने और लंका दहन के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। इससे पहले विजय कौशल ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पटका पहनाकर सम्मानित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, संजीव सिंह, मैन मिश्रा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

51 कुंडीय महायज्ञ में दी गईं विशेष आहुतियां
शनिवार सुबह 51 कुंडीय हनुमंत महायज्ञ में यज्ञाचार्य पवन वाजपेयी ने वेदी पूजन कराया। पितृ बाधा, प्रेत बाधा और अरिष्ट ग्रहों की शांति के लिए गुग्गुल, लौंग, काला तिल और गुड़ से विशेष आहुतियां दी गईं। सुनील रस्तोगी, विजय मिश्र प्रधान, अजय मिश्र, शानू गुप्ता, बीनू कुशवाहा, चंदन मिश्र, सोमनाथ रस्तोगी, गौरव रस्तोगी, प्रतीक टंडन, अनुराग शर्मा, अविनाश गुप्ता, अभिषेक गुप्ता आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed