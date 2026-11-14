Gonda News: लक्ष्य की कप्तानी में पाकिस्तान पर जीत से गोंडा में जश्न

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कप्तान लक्ष्य की इस कामयाबी पर पिता व भाजपा नेता राजेश रायचंदानी भावुक हो गए। बोले, बेटे ने आज देश का मान बढ़ा दिया। बाबा और पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी भी खुशी से फूले नहीं समाए। भाजपा नेता नीरज मौर्य ने मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। विज्ञापन

शहर के दूसरे हिस्सों में भी भारत की जीत का जश्न मनाया गया। पुलिस लाइंस परिसर में संजय सिंह, भानु, दिव्यांश और सनी कुमार ने तिरंगा लहराकर ‘चक दे इंडिया’ के नारों के साथ खुशी जताई। गांधी पार्क में ताइक्वांडो प्रशिक्षक प्रत्यूष राज ने खिलाड़ियों के साथ जीत का जश्न मनाया। पोर्टरगंज में क्रिकेट प्रेमियों ने जीत का जश्न मनाया। क्रिकेट खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि आज लक्ष्य को देश की टीम की कप्तानी करते और जीत दिलाते देख गर्व हो रहा है। कप्तान लक्ष्य की इस कामयाबी पर पिता व भाजपा नेता राजेश रायचंदानी भावुक हो गए। बोले, बेटे ने आज देश का मान बढ़ा दिया। बाबा और पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी भी खुशी से फूले नहीं समाए। भाजपा नेता नीरज मौर्य ने मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की।शहर के दूसरे हिस्सों में भी भारत की जीत का जश्न मनाया गया। पुलिस लाइंस परिसर में संजय सिंह, भानु, दिव्यांश और सनी कुमार ने तिरंगा लहराकर ‘चक दे इंडिया’ के नारों के साथ खुशी जताई। गांधी पार्क में ताइक्वांडो प्रशिक्षक प्रत्यूष राज ने खिलाड़ियों के साथ जीत का जश्न मनाया। पोर्टरगंज में क्रिकेट प्रेमियों ने जीत का जश्न मनाया। क्रिकेट खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि आज लक्ष्य को देश की टीम की कप्तानी करते और जीत दिलाते देख गर्व हो रहा है।

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गोंडा। आखिरी गेंद पर चौका और पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत के साथ ही शनिवार शाम शहर के उतरौला रोड स्थित टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के घर में जश्न शुरू हो गया। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में जैसे-जैसे मुकाबला आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा था, परिवार के लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। सभी की निगाह टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन की दरकार थी। मोहित उल्वा ने चौका जड़ा तो लक्ष्य के परिजन खुशी से उछल पड़े, तालियां बजने लगीं और एक-दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया।