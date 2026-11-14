Gonda News: रास्ता बंद कर खोदा गड्ढा, थाने के चक्कर लगा रहीं बुजुर्ग

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नगर कोतवाली में अहिरन पुरवा मथुरा चौबे निवासी सावित्री देवी ने बताया कि पति की मृत्यु हो चुकी है और बेटे रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। वह घर में अकेली रहती हैं। आरोप है कि 13 अगस्त को रंजिश में पड़ोसियों ने उनकी पिटाई कर दी थी। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आरोपियों ने घर के सामने गड्ढा खोदकर रास्ता बंद कर दिया। इससे आवागमन में परेशानी हो रही है। वह तीन महीने से थाने के चक्कर लगा रही हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई।देहात कोतवाली में गोठिया मधईपुर रामनगर तरहर निवासी शिवनाथ ने बताया कि वह दिल्ली में रोजगार करते हैं। गांव में मकान बनवाने के लिए नींव भरवाई थी। बारिश शुरू होने पर वह दिल्ली चले गए। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा कर रास्ता भी बंद कर दिया। लौटने पर उन्हें इसकी जानकारी हुई। कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।करनैलगंज। कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस में फरियादी शिकायतें लेकर पहुंचे लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं। कोतवाल अभय सिंह ने बताया कि वह पुलिस टीम के साथ चकरौत में एक घटना में मृतक के घर गए थे। इस दौरान परसौली निवासी राम भरोसे ने शिकायत की कि उनकी जमीन पर दबंगों ने घूर लगा रखा है। इसे हटवाने के लिए वह लगातार चक्कर काट रहे हैं। चंगेरिया निवासी सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि विपक्षी पेड़ लगाकर और मेड़ तोड़कर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी जाती है। उन्होंने जमीन की पैमाइश कराने की मांग की।कटरा बाजार/विश्नोहरपुर। थाना समाधान दिवस में तहसीलदार अभिनव सिंह की मौजूदगी में 18 शिकायतें आईं। इनमें 14 राजस्व और चार पुलिस विभाग से संबंधित थीं। कानूनगो राम सवारे तिवारी ने बताया कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। नवाबगंज थाने में आयोजित समाधान दिवस में कल्याणपुर निवासी लक्ष्मी ने बताया कि उनके घर के रास्ते पर विपक्षी ने कब्जा कर रखा है। यहां कुल 14 शिकायतें आईं, लेकिन किसी का भी निस्तारण नहीं हो सका। इस दौरान नायब तहसीलदार बलराम, कानूनगो परशुराम मिश्र और थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह मौजूद रहे।