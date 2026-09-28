फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Power crisis for five days; essential services affected

Gonda News: पांच दिन से बिजली संकट, जरूरी सेवाएं प्रभावित

Mon, 28 Sep 2026 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 28 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Power crisis for five days; essential services affected
खरगूपुर/धानेपुर/इटियाथोक/बेलसर/तरबगंज। आंधी और तेज बारिश से इन क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। खरगूपुर विद्युत उपकेंद्र के आईपीडीएस और ग्रामीण फीडरों पर करीब 300 खंभे और 50 ट्रांसफार्मर टूटने की सूचना है। इससे करीब डेढ़ लाख की आबादी पांच दिनों से बिजली संकट झेल रही है।
विज्ञापन

मोबाइल चार्जिंग, बैंकिंग और ऑटोरिक्शा समेत कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हैं। जेई उत्तम कुमार यादव ने बताया कि बेंदुली पावर हाउस से आने वाली 33 हजार केवी की दोनों लाइनों पर पेड़ गिरने से आपूर्ति बाधित हुई। सोमवार शाम तक आईपीडीएस लाइन चालू करने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीण फीडरों को सामान्य करने में एक सप्ताह तक लग सकता है।
विज्ञापन

धानेपुर और मेहनौन उपकेंद्रों की आपूर्ति भी सोमवार शाम तक बहाल नहीं हो सकी। दोनों क्षेत्रों में दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इटियाथोक में लाइन दुरुस्त करते समय संविदाकर्मी सुनील कुमार तिवारी पोल से गिरकर घायल हो गए। बेलसर में करीब 50 प्रतिशत आपूर्ति बहाल होने की बात कही गई है, जबकि तरबगंज के सभी सात फीडर चालू कर दिए गए हैं। धानेपुर में बिजली केबल पर लटका यूकेलिप्टस का पेड़ अब भी खतरा बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग से वार्ता कर पेड़ हटवाने की बात कही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

24 घंटे में पूरी आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य
एमडी संदीप भागिया ने देवीपाटन मंडल के चारों जिलों में क्षतिग्रस्त बिजली व्यवस्था की बहाली की समीक्षा की। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने उन्हें अब तक हुए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोन के अधिकारी, कर्मचारी, निविदा कर्मी और बाहरी एजेंसियों की टीमें लगातार काम कर रही हैं। विभाग ने अगले 24 घंटे में शहर और गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा है।

गिरे तारों और खंभों से दूर रहें
विद्युत विभाग ने लोगों से जमीन पर गिरे बिजली के तारों और क्षतिग्रस्त खंभों से दूर रहने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और बिजली बहाली में लगी टीमों का सहयोग करें। मुख्य अभियंता ने कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अंतिम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed