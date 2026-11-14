Gonda News: हादसे में व्यापारी की मौत, दो भाई घायल

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बलरामपुर के सादुल्लाहनगर निवासी मोहर्रम अली ने बताया कि उनके छोटे भाई रेहान लखनऊ के ठाकुरगंज के आदेश नगर, बरौरा दुबग्गा में रहकर सब्जी रखने वाले प्लास्टिक के कैरेट का कारोबार करते थे। वह और उनके मंझले भाई अकबर अली (22) भी कारोबार में सहयोग करते थे। शनिवार सुबह तीनों बाइक से गोंडा शहर जा रहे थे। बालपुर बाजार के पास करनैलगंज की ओर जा रही पिकअप से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें 108 एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने रेहान को मृत घोषित कर दिया।नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि बाइक चला रहे रेहान ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)