Gonda News: नुक्कड़ नाटक में मार्फत अली और पोषण गीत में आस्था की टीम जीती

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दोनों प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने पारंपरिक एवं स्थानीय खाद्य पदार्थों के महत्व और संतुलित आहार का संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में मार्फत अली ने प्रथम स्थान हासिल किया। रितिक कनौजिया एवं खुशी दुबे ने संयुक्त रूप से द्वितीय और केतकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में डॉ. स्मृति शिशिर एवं उनकी टीम के निर्देशन में 85 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सामूहिक पोषण गीत प्रतियोगिता में आस्था पांडेय, सलोनी शुक्ला और दृष्टि श्रीवास्तव के ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हर्षिता सिंह एवं आस्था के ग्रुप को द्वितीय और श्रेया एवं नेहा के ग्रुप को तृतीय स्थान मिला। डॉ. मुक्ता टंडन के निर्देशन में आयोजित इस प्रतियोगिता में 125 छात्र-छात्राओं ने लोकगीतों की धुन पर पोषण से जुड़े संदेश प्रस्तुत किए।

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गोंडा। एलबीएस पीजी कॉलेज के मुख्य परिसर में आयोजित पोषण जागरूकता कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक और सामूहिक पोषण गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।