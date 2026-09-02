Gonda News: धोखाधड़ी से खाते में लोन कराने वाला गिरफ्तार

विज्ञापन

कमड़ावा निवासी परमानंद तिवारी ने 2024 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि किसी ने बिना उनकी जानकारी के उनके खाते में छह लाख रुपये का लोन करा दिया। बाद में धीरे-धीरे लोन की पूरी रकम तो निकाल ही ली गई।उनके 21 हजार रुपये भी निकाल लिए गए। विवेचना के दौरान उपनिरीक्षक अभय नारायण यादव को तकनीकी व मैनुअल साक्ष्य के आधार पर पश्चिम बंगाल के कूचविहार जिला स्थित साहबगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति की संलिप्तता का पता चला। प्रभारी निरीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि आरोपी रमीजुल को हरियाणा के सेक्टर 40 स्थित विस्ट्रो फूड सेंटर से गिरफ्तार किया गया।