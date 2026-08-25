Gonda News: अब मंडल के चारों जिलों में होगा मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:22 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:22 PM IST
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गोंडा। रक्षाबंधन के अवसर पर देवीपाटन मंडल की महिलाओं को ‘मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद’ के रूप में विशेष उपहार मिला है। महिलाओं की समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध समाधान के लिए मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने इस पहल का विस्तार मंडल के चारों जिलों में कर दिया है। अब महिलाओं को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए मंडल मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मंडलायुक्त ने मंडल के चारों डीएम को निर्देश दिए हैं कि सोमवार को छोड़कर प्रत्येक माह दो दिन दोपहर 12 से दो बजे तक महिलाओं की समस्याओं की विशेष सुनवाई की जाए। इसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भूमि विवाद सहित अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा। सुनवाई की निर्धारित तिथि और समय की जानकारी आम लोगों को पहले से दी जाएगी।
प्रत्येक जिले में वरिष्ठ महिला अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। नोडल अधिकारी शिकायतों का रिकॉर्ड रखने के साथ संबंधित विभागों से समन्वय कर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगी और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करेंगी।
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मंडलायुक्त ने कहा कि पहल का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और संवेदनशील माहौल में अपनी बात रखने का अवसर देना तथा उनकी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान कराना है। इससे दूरदराज क्षेत्रों की महिलाओं को भी स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की सुविधा मिलेगी।
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मंडलायुक्त ने मंडल के चारों डीएम को निर्देश दिए हैं कि सोमवार को छोड़कर प्रत्येक माह दो दिन दोपहर 12 से दो बजे तक महिलाओं की समस्याओं की विशेष सुनवाई की जाए। इसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भूमि विवाद सहित अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा। सुनवाई की निर्धारित तिथि और समय की जानकारी आम लोगों को पहले से दी जाएगी।
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प्रत्येक जिले में वरिष्ठ महिला अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। नोडल अधिकारी शिकायतों का रिकॉर्ड रखने के साथ संबंधित विभागों से समन्वय कर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगी और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करेंगी।
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मंडलायुक्त ने कहा कि पहल का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और संवेदनशील माहौल में अपनी बात रखने का अवसर देना तथा उनकी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान कराना है। इससे दूरदराज क्षेत्रों की महिलाओं को भी स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की सुविधा मिलेगी।