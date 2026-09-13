Gonda News: 19 को बभनान में लगेगा रोजगार मेला

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गोंडा। बभनान स्थित आचार्य नरेंद्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 19 सितंबर को रोजगार मेला लगेगा। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले मेले में 30 से अधिक निजी कंपनियां एक हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती करेंगी। सेवायोजन के देवीपाटन मंडल सहायक निदेशक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि 18 से 40 वर्ष तक के हाईस्कूल, इंटर, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे। चयनित युवाओं को मौके पर ऑफर लेटर दिए जाएंगे। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। (संवाद)