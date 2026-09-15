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राष्ट्रीय एकता की मजबूत कड़ी है हिंदी : प्राचार्य

Tue, 15 Sep 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:51 PM IST
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Hindi is a strong link for national unity: Principal
सरयू डिग्री कॉलेज करनैलगंज में आयोजित कार्यक्रम में एकत्र ​शिक्षक संघ के पदा​धिकारी। स्रोत: महा
करनैलगंज। हिंदी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी है। यह बात सरयू महाविद्यालय में सोमवार को हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. आरबी सिंह ने कही।
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कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाकर हुई। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा, दैनिक जीवन और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने का आह्वान किया। छात्र-छात्राओं ने कविता पाठ और भाषण के जरिये हिंदी के महत्व, साहित्य की समृद्ध परंपरा तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका पर विचार व्यक्त किए।
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इस अवसर पर डॉ. शैलेंद्र बहादुर सिंह, डॉ. मार्शल स्टालिन, डॉ. त्रिपुरारी दुबे, डॉ. ममता मिश्रा, डॉ. अंतिमा सिंह, डॉ. पवन कुमार मिश्र, डॉ. जावेद अहमद, जगन्नाथ तिवारी, ओपी सिंह, डॉ. अजय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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