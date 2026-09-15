राष्ट्रीय एकता की मजबूत कड़ी है हिंदी : प्राचार्य

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कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाकर हुई। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा, दैनिक जीवन और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने का आह्वान किया। छात्र-छात्राओं ने कविता पाठ और भाषण के जरिये हिंदी के महत्व, साहित्य की समृद्ध परंपरा तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका पर विचार व्यक्त किए।इस अवसर पर डॉ. शैलेंद्र बहादुर सिंह, डॉ. मार्शल स्टालिन, डॉ. त्रिपुरारी दुबे, डॉ. ममता मिश्रा, डॉ. अंतिमा सिंह, डॉ. पवन कुमार मिश्र, डॉ. जावेद अहमद, जगन्नाथ तिवारी, ओपी सिंह, डॉ. अजय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। (संवाद)