Gonda News: गोंडा को 28 ग्राम पंचायत अधिकारी मिले

विज्ञापन

प्रभारी जिला पंचायतीराज अधिकारी जीडी जैन ने बताया कि 26 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए। दो अभ्यर्थी अन्य राज्यों की सेवाओं में कार्यरत होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। दोनों वहां से इस्तीफा देने के बाद जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे। जिले में अभी 117 ग्राम पंचायत अधिकारी ही तैनात हैं। एक अधिकारी के पास कई पंचायतों की जिम्मेदारी होने से विकास कार्यों की निगरानी और योजनाओं के क्रियान्वयन का दबाव रहता है। नए अधिकारियों की तैनाती से पंचायत स्तर पर कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। जिले में 166 न्याय पंचायत और 339 क्लस्टर हैं।सेतु कुमार यादव, अंकित सिंह, मयंक मिश्र, अतुल गुप्ता, रवि प्रताप सिंह, शिवकुमार वर्मा, प्रवेश कुमार, आशुतोष सिंह, राजकुमार तिवारी, शिवम सिंह, रोहित साहू, विवेक शुक्ल, अखिलेश मिश्र, श्याम किशोर, सूर्य प्रताप सिंह, बृजेश तिवारी, आशुतोष पांडेय, जसपाल, प्रियंका पांडेय, प्रतिभा तिवारी, वैष्णवी सिंह, राजमन गौतम, अनिल कुमार सिंह, अपर्णा सिंह समेत कुल 28 अभ्यर्थियों को गोंडा में तैनाती मिली है।