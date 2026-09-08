गोंडा: ट्रेन के जनरल कोच में लावारिस मिला 19 किलो गांजा, आरपीएफ और नारकोटिक्स टीम ने 14 पैकेट बरामद किए

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और नारकोटिक्स टास्क टीम ने सोमवार को पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन के जनरल कोच से 19.185 किलो गांजा बरामद किया। गांजा 14 पैकेटों में लावारिस हालत में रखा मिला। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 19.10 लाख रुपये बताई गई है। कार्रवाई के बाद गांजा अग्रिम कार्रवाई के लिए जीआरपी गोंडा के सुपुर्द कर दिया गया।

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आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक अनिरुद्ध राय ने बताया कि वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त लखनऊ के निर्देशन में आरपीएफ पोस्ट गोंडा और लखनऊ की नारकोटिक्स टास्क टीम सोमवार को ट्रेन के जनरल कोच नंबर 226992 की जांच कर रही थी। तलाशी के दौरान कोच में 14 संदिग्ध पैकेट लावारिस हालत में मिले। जांच करने पर पैकेटों में गांजा होने की पुष्टि हुई। सभी पैकेटों का वजन कराने पर कुल 19.185 किलोग्राम गांजा मिला।नारकोटिक्स टास्क टीम के उपनिरीक्षक सुनील कुमार कसाना ने बताया कि बरामद गांजा जीआरपी गोंडा के सुपुर्द कर दिया गया। जीआरपी ने इसे लावारिस संपत्ति के रूप में दाखिल किया है।मामले की जांच कर रहे जीआरपी के उपनिरीक्षक रवि प्रकाश यादव ने बताया कि गांजा ट्रेन में किसने रखा था और इसे कहां ले जाया जा रहा था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तस्करी से जुड़े लोगों तक पहुंचने के लिए जांच की जा रही है।