Gonda News: हादसे में दो छात्रों की जान गई

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भटपुरवा गांव निवासी विजय कुमार उपाध्याय का बेटा अमन उपाध्याय (15) और उमेश मौर्य का बेटा विपिन मौर्य (17) सोमवार सुबह छह बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए बाइक से खरगूपुर जा रहे थे। पिपरा भोधर के पास खरगूपुर से बलरामपुर की ओर जा रहे ब्रेड लदे पिकअप वाहन से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में अमन व विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर पहुंची यूपी 112 की पुलिस टीम ने दोनों को खरगूपुर सीएचसी पहुंचाया। अधीक्षक डॉ. श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि डॉ. अजय यादव ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।प्रभारी निरीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि अमन व विपिन हेलमेट नहीं पहने थे। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। मृतक अमन के पिता विजय कुमार की तहरीर पर लखनऊ के बीबीडी थाने के बाजूपुर निवासी पिकअप चालक उत्तम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।अमन व विपिन की मौत से दोनों परिवार सदमे में हैं। अमन के भाई आदर्श व अतुल, बहनें अंशिका व आकांक्षा और मां सुमन का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, विपिन तीन भाई-बहनों में छोटा था। विपिन की मौत से भाई सुशील, बहन शांति व मां लालमती बदहवास हैं।अमन गुरुकुल मदन मोहन इंटर कॉलेज फत्तेगढ़ में कक्षा नौ और विपिन कक्षा 10 का छात्र था। हादसे में दोनों की मौत की खबर मिलते ही विद्यालय में सोमवार को आकस्मिक अवकाश घोषित कर दिया गया। विद्यालय प्रबंधक भूपेंद्र तिवारी ने दोनों छात्रों की मौत पर शोक जताते हुए घटना को बेहद दुखद बताया।