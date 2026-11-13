Gonda News: हार्डवेयर की दुकान में लगी आग

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कोनिया बनकट निवासी बृजेश कुमार वर्मा ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास उनकी हार्डवेयर की दुकान है। बुधवार शाम वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। कुछ देर बाद उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे तो दुकान में रखा मोबिल और हार्डवेयर का अन्य सामान जल रहा था। आग से करीब एक लाख रुपये नकदी और पांच लाख रुपये से अधिक का सामान जल गया।आग की लपटें बगल में स्थित भूसा भंडार तक भी पहुंच गईं, जिससे वहां रखा भूसा भी जल गया। आग लगने की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। एसओ विपुल पांडेय ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस बल को मौके पर भेजा गया था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।