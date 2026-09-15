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Gonda News: साइबर ठगी में बैंक खाताधारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Tue, 15 Sep 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:49 PM IST
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FIR registered against bank account holder in cyber fraud case
गोंडा। साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में इस्तेमाल खाते के धारक मेवातियान निवासी आरिफ खान के खिलाफ नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी आरिफ के बैंक खाते और उससे जुड़े मोबाइल नंबर की जांच में देश के अलग-अलग राज्यों से 16 साइबर शिकायतें मिली हैं।
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साइबर अपराध की जांच के दौरान पुलिस ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) समेत अन्य डिजिटल माध्यमों से मिली सूचनाओं का परीक्षण किया। इसमें आरिफ खान के बैंक ऑफ इंडिया के खाते और मोबाइल नंबर से जुड़ी 16 शिकायतें सामने आईं। जांच में इन शिकायतों के एक्रोनॉलेजमेंट नंबर भी मिले।
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पुलिस के अनुसार, बैंक खाते से हुए लेनदेन के विश्लेषण में साइबर अपराध से हासिल रकम के लेनदेन के संकेत मिले हैं।
उपनिरीक्षक प्रशांत गुप्ता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि खाते से हुए लेनदेन व रकम के स्रोत की जांच कराई जा रही है। (संवाद)
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