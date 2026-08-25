Gonda News: 3.60 किलो सोना हड़पने में तीन पर एफआईआर

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राजा मोहल्ला निवासी अभिषेक रस्तोगी के मुताबिक, वह वर्ष 2023 से सराफा कारोबार कर रहे हैं। 13 मई 2025 को उन्होंने फर्म संचालक सोनू अग्रवाल से 96,650 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से पांच किलो सोना बुक कराया था। आरोप है कि सोने के भाव बढ़ने के बाद फर्म संचालक सोना देने में टालमटोल करने लगे। कई बार प्रयास के बाद 24 जून 2026 तक अलग-अलग किस्तों में केवल 1.40 किलो सोना ही दिया गया। आरोप है कि इसके बाद लेजर की कंप्यूटराइज्ड रसीद में कूटरचना कर शेष 3.60 किलो सोने की कीमत का गबन कर लिया गया।पुलिस ने तहरीर के आधार पर सोनू अग्रवाल, मोनी अग्रवाल और सात्विक अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।