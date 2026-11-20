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थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि चौदहकोसी परिक्रमा के बाद बृहस्पतिवार सुबह इस मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया था। वाहनों का आवागमन शुरू हो गया था लेकिन शुक्रवार रात से शुरू होने वाली पंचकोसी परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। इसे देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोबारा रूट डायवर्जन लागू किया गया है। विज्ञापन



कटरा शिवदयालगंज और दुर्गागंज माझा में बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पंचकोसी परिक्रमा संपन्न होने तक किसी भी छोटे-बड़े वाहन को अयोध्या की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। सीओ तरबगंज डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। अलग-अलग बैरियर पॉइंट पर सतर्कता बरती जा रही है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि चौदहकोसी परिक्रमा के बाद बृहस्पतिवार सुबह इस मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया था। वाहनों का आवागमन शुरू हो गया था लेकिन शुक्रवार रात से शुरू होने वाली पंचकोसी परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। इसे देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोबारा रूट डायवर्जन लागू किया गया है।कटरा शिवदयालगंज और दुर्गागंज माझा में बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पंचकोसी परिक्रमा संपन्न होने तक किसी भी छोटे-बड़े वाहन को अयोध्या की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। सीओ तरबगंज डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। अलग-अलग बैरियर पॉइंट पर सतर्कता बरती जा रही है।

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नवाबगंज। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर कटरा शिवदयालगंज में बृहस्पतिवार शाम से फिर रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। कटरा शिवदयालगंज से अयोध्या जाने वाले छोटे-बड़े सभी वाहनों का सरयू पुल से प्रवेश रोक दिया गया है। वाहनों को लोलपुर फोरलेन हाईवे की ओर डायवर्ट किया जा रहा है। इस मार्ग से केवल पैदल परिक्रमार्थियों को जाने की अनुमति दी गई है।