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परसपुर के छितौनी डेहरास गांव निवासी पप्पू के भाई रामकुमार ने बताया कि 13 नवंबर को वह अपने साढ़ू लल्लू निवासी कंडरू, परसपुर के साथ उमरी बेगमगंज में मजदूरी करने गए थे। वहां से दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में सरैंया नान्हू गांव स्थित यूनियन बैंक के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में पप्पू और लल्लू घायल हो गए थे। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर पप्पू को लखनऊ रेफर किया गया था।बुधवार को वहां से लौटते समय रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पप्पू के दो बच्चे खुशबू और दीपक हैं। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि जानकारी मिली है। कोतवाली नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।