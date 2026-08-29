Gonda News: विद्युतकर्मियों को पीटा, जबरन बंद कराया फीडर

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कटरा बाजार। विद्युत उपकेंद्र कटरा ग्रामीण में शुक्रवार रात कर्मचारियों से गाली-गलौज और मारपीट कर 33/11 केवी फीडर जबरन बंद कराने का मामला सामने आया है। जेई आदर्श ओझा के अनुसार पवन कुमार उर्फ गोगे, राजकुमार उर्फ कल्लू और राजन कुमार साथियों के साथ उपकेंद्र पहुंचे और कर्मचारियों से अभद्रता व मारपीट की। आरोप है कि दबाव बनाकर फीडर बंद कराया गया और सरकारी उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया। इससे करीब 17 हजार उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। निरीक्षक अपराध मनोज कुमार पाठक ने बताया कि तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। (संवाद)