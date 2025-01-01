Gonda News: नशेड़ी ने छह साल की बेटी को पटका, मौत

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हटही गांव निवासी रामदेवी ने बताया कि उनका बेटा प्रमोद गौतम बृहस्पतिवार रात शराब के नशे में घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और पत्नी, बच्चों तथा माता-पिता के साथ मारपीट करने लगा। उसके उग्र व्यवहार से परिवार में अफरातफरी मच गई। पति के डर से पत्नी किसी तरह घर से निकलकर छिप गई। इसी दौरान प्रमोद ने छह वर्षीय बेटी महक को पहले डंडे से मारा, फिर पटक दिया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।ग्रामीणों से सूचना मिलते ही यूपी 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने घर में महक को गंभीर हालत में पाया। पुलिसकर्मी एंबुलेंस का इंतजार किए बिना बच्ची को सरकारी वाहन से सीएचसी लेकर पहुंचे। वहां अधीक्षक डॉ. अनुज कुमार ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया।अस्पताल पहुंचते ही बिलख पड़े परिजनबच्ची की मौत की सूचना मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। महक का शव देखते ही परिजन बिलख पड़े। अस्पताल में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर सीओ करनैलगंज आनंद कुमार राय और प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप राय भी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी युवक शराब के नशे में परिजनों के साथ मारपीट कर रहा था। इसी दौरान बच्ची के गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौत होने की बात सामने आई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।