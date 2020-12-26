पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
ÂÚUâÂéÚU(»ô´ÇUæ)Ð Îô çÎÙ Âêßü ƒæÚU âð ÜæÂÌæ °·¤ ç·¤àæôÚU ·¤æ àæß â¢çÎ‚Ï ãUæÜæÌ ×ð´ àæçÙßæÚU ·¤è âéÕãU »æ¢ß ·ð¤ â×èÂ Õæ» ×ð´ ÚUSâè ·ð¤ âãUæÚðU È¢¤Îð âð ÜÅU·¤Ìæ ç×ÜæÐ ÂçÚUßæÚU ßæÜô´ ·¤è âê¿Ùæ ÂÚU Âãé¢U¿è ÂéçÜâ Ùð àæß ·¤ô ÂôSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜ° ÖðÁ çÎØæ ãñUÐ
ÍæÙæ ÂÚUâÂéÚU ÿæð˜æ ·ð¤ »ýæ× ·é¤çÇ¸UØæ¢ß çÙßæâè ×éSÌæ·¤ ¹æÙ Ùð àæé·ý¤ßæÚU ·¤ô ÍæÙð ×ð´ ÎÁü ·¤ÚUæ§ü çÚUÂôÅüU ×ð´ ·¤ãUæ ç·¤ wy çÎâ¢ÕÚU ·¤è ÎôÂãUÚU ©Uâ·¤æ ÕðÅUæ ×ô. ·ñ¤È¤ ¹æÙ (vz) ƒæÚU âð çÙ·¤Üæ ÍæÐ ÎðÚU àææ× ÁÕ ßãU ƒæÚU ßæÂâ ÙãUè´ ÜõÅUæ Ìô ©Uâ·¤è ÌÜæàæ ·¤è »§üÐ ×»ÚU ©Uâ·¤æ ·¤ãUè´ ÂÌæ ÙãUè´ ¿Ü â·¤æÐ ×éSÌæ·¤ ¹æÙ ·¤è ÌãUÚUèÚU ÂÚU ÍæÙð ×ð´ ¥ÂãUÚU‡æ ·¤æ ×é·¤Î×æ ÎÁü ·¤ÚU çÜØæ »Øæ ÍæÐ ÂýÖæÚUè çÙÚUèÿæ·¤ ÍæÙæ ÂÚUâÂéÚU âéÏèÚU ·é¤×æÚU çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ àæçÙßæÚU ·¤è âéÕãU »ýæ× ¿¢ÎæÂéÚU »éÚðUÅUè »æ¢ß ·ð¤ ·é¤ÀU Üô»ô´ Ùð »æ¢ß ·ð¤ â×èÂ °·¤ Õæ» ×ð´ ¥æ× ·ð¤ ÂðÇ¸U âð ×ô. ·ñ¤È¤ ·¤æ àæß ÚUSâè ·ð¤ âãUæÚðU ÂðÇ¸U âð ÜÅU·¤Ìæ ç×ÜæÐ ÂéçÜâ Ùð àæß ·¤ô ÂôSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜ° ÖðÁæ ãñUÐ
ÂÚUâÂéÚU(»ô´ÇUæ)Ð Îô çÎÙ Âêßü ƒæÚU âð ÜæÂÌæ °·¤ ç·¤àæôÚU ·¤æ àæß â¢çÎ‚Ï ãUæÜæÌ ×ð´ àæçÙßæÚU ·¤è âéÕãU »æ¢ß ·ð¤ â×èÂ Õæ» ×ð´ ÚUSâè ·ð¤ âãUæÚðU È¢¤Îð âð ÜÅU·¤Ìæ ç×ÜæÐ ÂçÚUßæÚU ßæÜô´ ·¤è âê¿Ùæ ÂÚU Âãé¢U¿è ÂéçÜâ Ùð àæß ·¤ô ÂôSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜ° ÖðÁ çÎØæ ãñUÐ
ÍæÙæ ÂÚUâÂéÚU ÿæð˜æ ·ð¤ »ýæ× ·é¤çÇ¸UØæ¢ß çÙßæâè ×éSÌæ·¤ ¹æÙ Ùð àæé·ý¤ßæÚU ·¤ô ÍæÙð ×ð´ ÎÁü ·¤ÚUæ§ü çÚUÂôÅüU ×ð´ ·¤ãUæ ç·¤ wy çÎâ¢ÕÚU ·¤è ÎôÂãUÚU ©Uâ·¤æ ÕðÅUæ ×ô. ·ñ¤È¤ ¹æÙ (vz) ƒæÚU âð çÙ·¤Üæ ÍæÐ ÎðÚU àææ× ÁÕ ßãU ƒæÚU ßæÂâ ÙãUè´ ÜõÅUæ Ìô ©Uâ·¤è ÌÜæàæ ·¤è »§üÐ ×»ÚU ©Uâ·¤æ ·¤ãUè´ ÂÌæ ÙãUè´ ¿Ü â·¤æÐ ×éSÌæ·¤ ¹æÙ ·¤è ÌãUÚUèÚU ÂÚU ÍæÙð ×ð´ ¥ÂãUÚU‡æ ·¤æ ×é·¤Î×æ ÎÁü ·¤ÚU çÜØæ »Øæ ÍæÐ ÂýÖæÚUè çÙÚUèÿæ·¤ ÍæÙæ ÂÚUâÂéÚU âéÏèÚU ·é¤×æÚU çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ àæçÙßæÚU ·¤è âéÕãU »ýæ× ¿¢ÎæÂéÚU »éÚðUÅUè »æ¢ß ·ð¤ ·é¤ÀU Üô»ô´ Ùð »æ¢ß ·ð¤ â×èÂ °·¤ Õæ» ×ð´ ¥æ× ·ð¤ ÂðÇ¸U âð ×ô. ·ñ¤È¤ ·¤æ àæß ÚUSâè ·ð¤ âãUæÚðU ÂðÇ¸U âð ÜÅU·¤Ìæ ç×ÜæÐ ÂéçÜâ Ùð àæß ·¤ô ÂôSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜ° ÖðÁæ ãñUÐ