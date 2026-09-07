Gonda News: मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली

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सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार रात नगर कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दुल्लापुर की ओर से बिना नंबर की बाइक से एक बदमाश आ रहा है। लालपुर खालसा तिराहे के पास पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया।सीओ ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम यश प्रताप सिंह निवासी ऐली परसौली, उमरीबेगमगंज बताया। उसने चार सितंबर की रात रुद्रपुर विशेन स्थित शराब की दुकान के सेल्समैन अंकित गुप्ता निवासी बालपुर से हुई 70 हजार रुपये की लूट में अपने चार साथियों के साथ शामिल होना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी यश के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।